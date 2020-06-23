Произведена оптимизация деятельности местных судов, сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.
В рамках реализации решений Совета по судебной реформе при президенте КР Верховным судом и рядом членов данного Совета вносились предложения по оптимизации штатов судей посредством сокращения штатов отдельных местных судов с небольшой нагрузкой и передачей их в суды с большой нагрузкой.
После тщательного изучения предложений и в целях поэтапной их реализации, проведения расчетов по имеющейся нагрузке на судей и оптимизации их работы данные предложения получили поддержку со стороны главы государства и ряда депутатов Жогорку Кенеша, инициировавших соответствующий проект Закона.
В частности, отдельными депутатами Жогорку Кенеша инициировано принятие Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «Об утверждении структуры местных судов и штатной численности судей местных судов КР», который вступил в силу с 9 июня 2020 года.
Данный закон предусматривает оптимизацию штатов судей посредством сокращения штатов отдельных местных судов с небольшой нагрузкой и передачей их в суды с большой нагрузкой.
Предполагается, что это будет способствовать выравниванию нагрузки судей местных судов и расширению доступа граждан к правосудию, а также последующую ротацию судей в наиболее загруженные местные суды.
Согласно указанному закону Совет судей КР в установленном порядке осуществил установленные процедуры и 12 июня 2020 года принял решение о переводе (ротации) 48 судей местных судов с внесением в последующем на рассмотрение президента КР.
Вопросы перевода (ротации) судей регламентированы частью 6 статьи 95 Конституции КР и статьей 23 конституционного Закона КР «О статусе судей КР».
Статьей 23 вышеназванного конституционного Закона определен соответствующий порядок, в том числе обозначено такое основание, как изменение штатной численности судей.
В этом случае Советом судей КР заслушивается мнение судей относительно перевода (ротации) их в суды, куда передаются штатные единицы судей. Решение Совета судей по переводу (ротации) судей принимается с учетом всех обстоятельств и возможности работы судей на новом месте.
При этом перевод (ротация) судьи местного суда, назначенного на определенный срок, осуществляется на оставшийся срок его полномочий.
Решение о переводе (ротации) судьи принимается Советом судей и направляется президенту КР для издания соответствующего указа.
Учитывая это, президент Сооронбай Жээнбеков на основе решения Совета судей КР издал соответствующие указы о переводе предложенных Советом кандидатур судей в соответствующие местные суды КР.
Источник: Кабар
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