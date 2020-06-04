Чолпонбек Абыкеев, писатель, общественный деятель: «Злость – шайтан, рассудительность – друг!»

Закономерно, что у всех кыргызов сердце екает, когда речь идет о куске кыргызской земли.

Потому что каждый пядь земли остался нам в наследство от предков. На каждого из нас была возложена ответственность передать кыргызскую землю потомкам в целости и сохранности. Это священная миссия. Тяжелая. Но мы должны ее выполнить.

Поэтому издавна говорили: «Хороший правитель никому не уступит ни пяди земли. Отличный правитель приумножит свои владения. А если правитель уступит кому-то хотя бы пядь земли, то он плохой правитель». Как видите, издавна ценили тех, кто охранял земли, а не обогащал страну или кормил народ. Потому что есть выражение: «Голодный желудок можно накормить, порванную одежду можно зашить». Вот только земля не растет. Не меняется. В общем, отчизну нужно охранять как зеницу ока.

Сердце замирает каждый раз, когда на юге возникают споры по пограничным вопросам. Тяжело решить спор на границе. Поэтому есть выражение: «Обсуждение вопроса границ – обсуждение вопроса ведения войны». Мы должны открыто об этом говорить и принять. Только государственная власть способна решать вопросы границ. И только путем тяжелых переговоров.

Вопросы границ не решаются с помощью криков и призывов. Пограничный спор можно урегулировать путем проявления мудрости, сдержанности, объективности. Если поддашься эмоциям и начнешь кричать, то оппонент будет кричать громче. Когда возникает проблема на границе, некоторые политики выступают с разными призывами, желая заработать политические очки, проявляют безрассудство, заявляя: «Давайте соберемся на границе, нужно вместе с народом защитить границу». Есть такое выражение: «Худой мир лучше хорошей войны». Пограничные споры всегда «попахивают» войной. Если подумать, то на границе ты ходишь по земле, которая по ощущениям была залита бензином. Не успеешь зажечь спичку, как все охватит огнем. А потушить такой пожар будет очень сложно. Боже убереги от войны. Что было во время Ошских событий? Нам ценна жизнь каждого гражданина.

Хотим мы того или нет, но нам нужно оказать доверие власти в вопросах решения вопросов границы. Именно для этого мы «кормим» государственную власть. Хорошо, когда используется любая возможность при решении пограничных вопросов. Например, Россия предложила выступить посредником при ведении переговоров по вопросу границ. Почему нельзя этим воспользоваться? Если что-то не понравится, никто не лишает нас права отказаться от такой помощи.

Нам не нужно забывать, что есть и другая сторона медали, нельзя рассматривать вопросы однобоко. Почему мы постоянно обвиняем наши власти в том, что она «не решает вопросы границ», но только потом начинаем думать: «А почему соседние государства затягивают решения этого вопроса, не проявляют заинтересованность?» Почему их народ не оказывает давление на власть, требуя поскорее решить вопрос границ? Или они заинтересованы в этих конфликтах? Вряд ли так. Дело в том, что в соседних странах крепкая диктатура. Там нет демократии, как у нас. Не каждый может говорить, что взбредет в голову. Желающие организовать себе «дешевый пиар», заработать политические очки люди не побегут на границу.

Наш народ не должен кричать властям: «Поскорее реши вопрос границы». Думаю, вместо этого нужно выдвигать иные требования: «Правильно решите вопрос границы. Сделайте так, чтобы даже пядь земли не отошла соседним странам. Не принимайте такие решения. Не соглашайтесь. Будем бороться, если надо будет, но не отдадим нашу землю». В народе говорят: «Злость – шайтан, рассудительность – друг». Повторяюсь, при решении вопросов границ нужно отмерить не семь, а семьдесят раз, а потом принять решение. Не нужно поддаваться эмоциям.

Источник: газета «Майдан.kg» №16 от 03.06.2020 / стр. 5