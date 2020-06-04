Конфликт на границе. Боронов расскажет депутатам об итогах встречи с премьером Узбекистана

Его предложение поддержал депутат Таабалды Тиллаев.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов расскажет депутатам об итогах встречи с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым. Такое решение было принято по итогам голосования в Жогорку Кенеше.

Накануне депутат Закирдин Шарапов предложил заслушать отчет вице-премьера о ситуации на кыргызско-узбекской границе. По его словам, по поводу переговоров предоставляется недостоверная информация.

Его предложение поддержал депутат Таабалды Тиллаев. Он отметил, что в целом надо обсудить приграничные вопросы.

Напомним, что в Кадамжайском районе Баткенской области произошел конфликт между жителями кыргызстанского села Чечме и узбекистанского анклава Сох.

По предварительным данным, жители села Чечме собирались, чтобы почистить источник воды Чечме-Булак. В это время жители узбекистанского села начала забрасывать их камнями.

Источник: reporter.kg