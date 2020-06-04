Конфликт на границе. Боронов расскажет депутатам об итогах встречи с премьером Узбекистана

Его предложение поддержал депутат Таабалды Тиллаев.
Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов расскажет депутатам об итогах встречи с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым. Такое решение было принято по итогам голосования в Жогорку Кенеше.
Накануне депутат Закирдин Шарапов предложил заслушать отчет вице-премьера о ситуации на кыргызско-узбекской границе. По его словам, по поводу переговоров предоставляется недостоверная информация.
Его предложение поддержал депутат Таабалды Тиллаев. Он отметил, что в целом надо обсудить приграничные вопросы.
Напомним, что в Кадамжайском районе Баткенской области произошел конфликт между жителями кыргызстанского села Чечме и узбекистанского анклава Сох.
По предварительным данным, жители села Чечме собирались, чтобы почистить источник воды Чечме-Булак. В это время жители узбекистанского села начала забрасывать их камнями.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!