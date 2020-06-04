Есть районы, где мешок муки продается по 2 тысячи сомов

В Джалал-Абадской области мука первого сорта стоит 1 тысячу 650 сомов.
Об этом во время брифинга 2 июня сообщил полпред правительства в области Нурболот Мирзахмедов.
По его словам, в некоторых районах области мешок муки продается по 1 800-2 000 сомов, но на деле цена не должна превышать фиксированную отметку в 1 тысячу 650 сомов. В ходе проверок 327 предприятиям было вынесено предупреждение за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, в отношении 263 предприятий заполнили акт, а 57 предприятий оштрафовали.
В данное время все мукомольные предприятий возобновили работу и нет угрозы дефицита муки.
Источник: Aryba.kg
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