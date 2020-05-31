Дело Камиля Рузиева. У здания городского суда Каракола собрались правозащитники

У здания городского суда Каракола собрались правозащитники.
Они ждут начала заседания по избранию меры пресечения Камилю Рузиеву. Об этом 24.kg сообщила общественный помощник омбудсмена по Иссык-Кульской области, руководитель ОО «Социально-правовой центр «Спектр» Диляра Нурметова.
«Сначала говорили, что заседание должны начать в 9.00. Теперь, что, возможно, подвезут к 11.00 или 12.00. Мы собрались возле суда», — отметила она.
По данным ГКНБ, правозащитника задержали по факту подделки документов. Его также подозревают в мошенничестве. Его задержали накануне и водворили в ИВС ОВД города Каракола.
Источник: 24.kg
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