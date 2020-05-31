В Кыргызстане на утро 31 мая выявлено 26 новых случаев коронавируса. Всего 1748 случаев

аким образом, на 31 мая в Кыргызстане подтверждено 1748 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 31 мая выявлено 26 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- в Нарынской области — 12

- в Бишкеке — 7

- в Ошской области — 1

- в городе Ош — 3

- в Чуйской области — 3

Таким образом, на 31 мая в Кыргызстане подтверждено 1748 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org