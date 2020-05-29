Находящимся за решеткой Сатыбалдиеву и Авазову худо, потому что их начали «грузить»?

Особенно тяжело приходится маслокрадам.

Правда ли то, что находящегося в колонии №47 Жанторо Сатыбалдиева начали «грузить» на 500 тысяч долларов, из-за чего он ушел в «закрывашку»? Как известно, по тюремным правилам сидящий человек, в зависимости от положения и материального состояния должен выделить деньги в «общак». Особенно тяжело приходится маслокрадам. Нужно будет открыто рассказать, что в свое время брал, как разбогател. Если обманешь или будешь упрямится, то с тобой нянчится не будут, ждет суровое наказание… А правда ли то, что находившийся в колонии №27 Салайдин Авазов «попал» на 200 тысяч долларов и он обещал выплатить половину от этой суммы? Действительно ли шеф тюрем Мелис Турганбаев сейчас «крышует» Сапара Исакова и не позволяет его трогать?.. Так как такие разговоры ходят в узких кругах политической элиты, мы решили изложить услышанное, со знаком вопроса.

Источник: газета «Азия news» №13 от 28.05.2020 / стр. 3