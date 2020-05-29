Жапаров догадался о грядущих тяготах, перешел к строительству крепости из правозащитников?

Попавшие на удочку герои во главе с Жумалиевым дошли до того, что взяли в руки Коран и принесли клятву.

Молодец по имени Сыймык Жапыкеев под прикрытием движения «Чон казат – Большая война» срывает маски с прошлых и настоящих чиновников, с краев перечислил, как они разбогатели. Попавшие на удочку герои во главе с Жумалиевым дошли до того, что взяли в руки Коран и принесли клятву. Жапыкеев «анонсировал», что следующим «героем» на крючке у «Чон казата» повиснет Акылбек Жапаров, и упомянутый народный представитель сразу заёрзал, дал понять, что направляет своих людей к правозащитникам. Как оказалось, если этому герою завтра на голову свалится беда, то провоцированием общественности и благодаря правозащитникам постарается показаться белоснежным? Как бы ни суетился, собирая вокруг себя ряды правозащитников, наш народ окончательно узнал, кто есть кто, правда? Или молодец по привычке выскочит сухим из воды и в этот раз? Если каждой приходящей власти будет пускать пыль в глаза, то в конце концов не поздоровится?

Источник: газета «De факто» №14 от 29.05.2020/стр.5