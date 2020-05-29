Аппарату «Белого дома» уже можно подыскивать кандидата на место Кочкорова

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров ведет закулисные переговоры с политическими силами.
Если в ближайшие дни он примет окончательное решение, ежели выберет партию, с которой пойдет на выборы, то никто не сомневается, что он сложит с себя полномочия и начнет готовиться к выборам. Пока что он активно ведет «торги». Соответственно, аппарату «Белого дома» уже можно будет подыскивать кандидата, который станет министром вместо Улукбека Кочкорова.
Источник: газета «Азия news» №13 от 28.05.2020 / стр. 3
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