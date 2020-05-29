Над головами Эмильбека Алымкулова и Касена Азисова кружит черная туча

Коронавирусная болезнь многих погрузила в проблемы, а некоторым принесла должностное неблагополучие.

Из-за того, что в последние дни эта плохая болезнь усиливается в Тенир-Тоо день ото дня, правительством объявлен выговор ряду руководителей Нарынской области. Конечно, за нерадивые ходы. Известно, во главе списка сотрудников, получивших «сюрприз» от правительства, стоит губернатор области Эмильбек Алымкулов и его первый заместитель Касен Азисов. Разумеется, наверное, каждый должен отвечать за сделанное? Однако, как бы там ни было, эти два местных руководителя являются большими опытными и сильными «аппаратчиками». Поэтому, даже если власть снимет с должности их двоих, но не приведет на их место не уступающих им кадров, ясно, что положение станет скандальным, вызовет недовольство народа. Вкратце, мы хотим всего лишь высказать пожелание «не выколите глаз, желая извлечь из него соринку».

Источник: газета «De факто» №14 от 29.05.2020/стр.3