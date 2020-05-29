Последние ходы Назарали Арипова удивляют большинство

Арипов не смог выступить против разозленного народа и встретиться.
Торговцы села Маевка выступили против и дошли в ярости вплоть до места работы экс-депутата, действующего уважаемого члена ЦИК Назарали Арипова. Стало известно, что оказывается, наш Назаке перегородил муниципальные земли (где торгует народ), проводит личные работы, в результате чего срывается работа ряда крестьян и торговцев. Арипов не смог выступить против разозленного народа и встретиться. Разве нельзя было без огласки, не делая из мухи слона, встретиться лицом к лицу со своими противниками и закончить дело переговорами? Раз он находится на виду у народа, почему бы не вести себя осторожней, с оглядкой по сторонам? Наверняка стыдно для состоятельного джигита с хорошим укладом жизни оспаривать благополучие горстки крестьян, торговцев?
Источник: газета «De факто» №14 от 29.05.2020/стр.3
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