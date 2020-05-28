(Видео) Тетю сотрудника ГКНБ, якобы избившего мужчину, ранили ножом 

По словам женщины, пострадавший угрожал их убить
Тетя сотрудника ГКНБ Чынгыза Айманбаева, которого в СМИ обвинили в избиении мужчины, Асель Айманбаева, рассказала журналистам свою версию произошедшего.
Напомним, ранее житель дома 93/1 на проспекте Чынгыза Айтматова заявил в СМИ о том, что якобы пьяные сотрудник ГКНБ Чынгыз Айманбаев и вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев жестоко избили мужчину Чынгыза Молдокеева.
В свою очередь Айманбаева рассказала, что конфликт начал сам Молдокеев.
- Днем, 26 мая, жена Молдокеева избила двух детей (сыновей Айманбаева и вице-мэра) за то, что те обидели ее ребенка, - пояснила женщина. - Эти неадекватные люди написали неправду. Родители хотели поговорить с той женщиной, которая избила их детей. Они не успели зайти, как Чынгыз Молдокеев в нетрезвом состоянии нанес удар Жылдызе Айманбаевой. Рядом не было мужчин, нам пришлось забежать. Он нанес ранение мне, порезал мне руку ножом. Мне нанесли 8 швов. Мы вызвали милицию. Они приехали, и мы решили разойтись полюбовно. То, что написали они - это клевета. На самом деле все было по-другому. Он кричал, что убьет нас за то, что избили его ребенка.
Источник: vesti.kg
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