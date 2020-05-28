Вице-мэр Бишкека поделился подробностями драки

По словам Алмаза Бакетаева, он всего лишь разнял дерущихся соседей
Вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев, которого обвиняют в жестоком избиении мужчины, поделился подробностями инцидента.
По словам чиновника, конфликт произошел в подъезде дома, где он проживает. Бакетаев заверил, что не участвовал в драке, а всего лишь вышел на шум и попытался разнять других мужчин.
Вице-мэр рассказал, что причиной конфликта стало избиение одной из жилиц чужого ребенка за несколько часов до произошедшего. Бакетаев добавил, что эта женщина била и его сына тоже, однако мальчик рассказал об этом только после последнего инцидента.
Также он добавил, что не смог бы избить участвовавших в потасовке мужчин, поскольку они были выше его ростом и физически сильнее.
Вместе с тем Бакетаев добавил, что он намерен судиться со СМИ, которые распространили информацию, порочащую его честь и достоинство.
Источник: vesti.kg
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