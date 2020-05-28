Тазабек попал в точку своим предложением

По правде говоря, этого требует народ и время.

В Жогорку Кенеше есть такой депутат, Тазабек Икрамов, прославился не благодаря своим законопроектам или инициативам, а тем, что запинается во время выступлений и не может выговорить слова, проявляет агрессию по отношению к другим депутатам. И этот депутат сделал уместное предложение. Он предложил внести изменения в закон о выборах, запретить участвовать в парламентских выборах детям всех, кто был осужден по обвинению в коррупции.

По правде говоря, этого требует народ и время. Пришло время не подпускать к государственному управлению детей осужденных по обвинению в коррупции. Иначе парламент превратился в «клуб олигархов», как высказался один депутат, куда избирается около 100 разбогатевших коррупционных путем людей, воровавшие у государства, а также их родственники и дети. Почти все олигархи Кыргызстана являются коррупционерами, воровали у государства и народа. Поэтому предложение Тазабека Икрамова следует поддержать. Но найдет ли такое предложение поддержку в Жогорку Кенеше, сформированном из коррупционеров и олигархов?

Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 3