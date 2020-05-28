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(Фото) В новом парке Тулебердиева снова недочеты. Теперь там проседает брусчатка

Он поблагодарил чиновников мэрии за оперативный ремонт надписи.

В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева в Бишкеке на центральной аллее уже начала проседать брусчатка. Об этом на странице в Facebook написал пользователь Владимир Цай.

“Хорошо бы подремонтировать”, – написал пользователь.

Он поблагодарил чиновников мэрии за оперативный ремонт надписи.

Заместитель акима Первомайского района Мавлян Аскарбеков в свою очередь  объяснил такое состояние брусчатки тем, что там проезжала тяжелая техника. По его словам, брусчатку уже восстанавливают.

Несколько дней назад выяснилось, что новый памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву в одноименном парке уже начал сыпаться.

По словам советника мэра Гули Алмамбетовой, так как памятник открыли раньше срока, были приклеены временные буквы, которые уже заменяют.

Напомним, что в открытии монумента участвовал президент КР Сооронбай Жээнбеков, мэр столицы Азиз Суракматов и  Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в КР Николай Удовиченко. Площадь парка составляет 10 гектаров, из городского бюджета на строительство нового зеленого пространства на севере столицы затрачено порядка 48 миллионов сомов.

 

Источник: reporter.kg

           

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