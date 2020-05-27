Камчыбек Ташиев, лидер патриотической политической партии «Ата Журт»: «Уважаемый президент, просим помиловать Садыра Жапарова!»

Прошу вас со слезами на глазах.

Такое обращение политик Камчыбек Ташиев озвучил в ходе интервью телеканалу «Доор ТВ». Главный «ата-журтовец» напомнил, что сделал такое обращение главе государства шесть месяцев назад, но не добился результата, обращение осталось без ответа.

«В тюрьме остался один Садыр Жапаров. Создатель подготовил ему тяжелые испытания. Ушли в мир иной его отец, его мать. Скончался его сын Дастан. Когда думаю об этом, я, будучи мужчиной, плачу, сердце сжимается. Настолько жестока судьба. Я неоднократно обращался, но нам не помогают. Иду к Садыру и уговариваю: «Думай не только о себе, но и о семье, о близких. Неважно, что скажет народ, главное, чтобы ты вышел на свободу». Тогда Садыр Жапаров попросил президента о помиловании. Обращение до сих пор находится на рассмотрении президента, помилования пока не было», — сказал Камчыбек Ташиев.

Есть причина, по которой господин Камчыбек переживает. Потому что выдвинутые в отношении Садыра Жапарова обвинения не столь тяжкие, как в отношении других политиков. Эмильбек Каптагаев неоднократно опровергал обвинительное заключение, утверждая, что не был взят в заложники, говорил о невиновности Садыра Жапарова. Но до сих пор его просьба о снисхождении не учитывается. Не говорит ли это о том, что дело Жапарова политизировалось и некоторые силы не хотят того, чтобы он вышел на свободу? Может, вопрос освобождения Садыра Жапарова откладывается из-за предстоящих парламентских выборов? Или сегодняшняя власть не хочет, чтобы вновь поднимался вопрос «Кумтора» после освобождения Жапарова?

В интервью телеканалу Камчыбек Ташиев вновь обратился к президенту и попросил помилования для Садыра Жапарова: «В последние дни Орозо прошу вас, как младший брат, поддерживавший и поддерживающий вас человек – помилуйте Садыра Жапарова. Прошу вас со слезами на глазах. Если вы не примете мою просьбу, просьбу других людей – на то ваша воля. Перед вами документ, прошу вас подписать, помиловать и освободить».

Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 8