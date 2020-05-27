Темирбек Асанбеков, лидер партии «Мекен Ынтымагы»: «Мукар ава был очень опытным, образованным человеком»

Я выражаю искренние соболезнования близким родственникам и семье!

— Вся общественность Кыргызстана знает, что Мукар ава был очень опытным, образованным человеком. Но только трудившиеся с ним, близкие родственники знали, что внутренний мир его чист, намерения благие, что он готов неустанно трудиться, чтобы добиться поставленных задач. Он всегда активно участвовал в общественных делах, защищал интересы всего кыргызского народа, поднимал вопрос справедливости до государственного уровня, трудился, не заботясь о своем здоровье. Мы оценили его труды, направленные на будущее Кыргызского государства, проводили в мир иной в присутствии представителей исполнительной власти, спикера парламента, руководителя аппарата президента Сооронбая Жээнбекова, озвучили теплые слова. Мы выражаем глубокую признательность за то, что они оценили по достоинству труды, авторитет этого человека, проявили уважение! Я выражаю искренние соболезнования близким родственникам и семье!

Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 9