Камила Талиева, экс-вице-премьер-министр: «Плачет небо, плачет земля, плачут кыргызы…»

Мы вместе организовывали собрания и круглые столы по важным вопросам, вместе участвовали в дискуссиях.

— Этот год стал тяжелым для кыргызского народа. Потеряли двух молодцев, двух златоустов, двух друзей Элмирбека и Зайырбека, служившего кыргызскому языку общественного и государственного деятеля Ташбоо Жумагулова, прибывавшего в роли крестьянина-трудяги в стезе науки, воспитавшего своих учеников Карпека Курманова. Плакали небеса, плакала земля, плакали кыргызы, опустив головы… И в этот момент в возрасте 70 лет, от болезни с дурным названием скончался в больнице спикер Законодательного собрания первого созыва ЖК, государственный и общественный деятель Мукар Чолпонбаев. Это был известный среди кыргызского народа деятель, юрист. Выражаю соболезнования семье, близким, родственникам агая.

Мукар агай закалился, занимая ряд ответственных должностей, накопил богатый жизненный опыт, имел высокие человеческие качества, уважал как старших, так и младших, в том числе и мне довелось с ним поработать.

Мы вместе организовывали собрания и круглые столы по важным вопросам, вместе участвовали в дискуссиях.

Особенность агая заключалось в том, что по любым вопросам он твердо отстаивал свою позицию, умел четко и емко сформулировать мысль, был справедлив, говорил на языке закона.

Неоднократно выносил на общественное обсуждение разработанный им проект о реформировании Основного закона через референдум, он с единомышленником Боконбаем активно работал… Не удалось ему довести это дело до конца…

Работал над отдельным проектом по актуальному вопросу. Хотел сплотить молодежь, дать им юридическое образование, пробудить лидерские качества, прославить лучших из них народу…

Но он ушел на покой, а проделанная для народа большая работа не будет забыта!

Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 9