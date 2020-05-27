На Иссык-Куле три человека, ранее доставленные из России, нарушили домашний карантин

В Иссык-Кульской области три человека взяты в обсервацию из-за нарушения требований домашнего карантина.

Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Взяты в обсервацию:

1. Житель села Тюп, 1994 года рождения, прибывший из Соль-Илецка, взят на домашний карантин 19 мая, 22 и 24 мая он побывал в нескольких местах села Тюп.

2. Житель села Жаны-Арык Ак-Суйского района, 1993 года рождения, прибыл из Москвы, был взят на домашний карантин 22 мая, но 24 и 26 мая выезжал за пределы своего дома.

3. Житель села Саруу Джети-Огузского района, 1995 года рождения, прибывший из Санкт-Петербурга, был взят на домашний карантин 18 мая, но 25 и 26 мая выезжал в села Дархан, Кызыл-Суу и Каракол.

Все граждане, нарушившие требования домашнего карантина, помещены в обсервацию согласно алгоритму Министерства здравоохранения.



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На 27 мая выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Итого - 1 520. Из больниц за весь период выписаны 1 043 человека. Умерли 16 человек.

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