На Иссык-Куле три человека, ранее доставленные из России, нарушили домашний карантин

В Иссык-Кульской области три человека взяты в обсервацию из-за нарушения требований домашнего карантина.
Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Взяты в обсервацию:
1. Житель села Тюп, 1994 года рождения, прибывший из Соль-Илецка, взят на домашний карантин 19 мая, 22 и 24 мая он побывал в нескольких местах села Тюп.
2. Житель села Жаны-Арык Ак-Суйского района, 1993 года рождения, прибыл из Москвы, был взят на домашний карантин 22 мая, но 24 и 26 мая выезжал за пределы своего дома.
3. Житель села Саруу Джети-Огузского района, 1995 года рождения, прибывший из Санкт-Петербурга, был взят на домашний карантин 18 мая, но 25 и 26 мая выезжал в села Дархан, Кызыл-Суу и Каракол.
Все граждане, нарушившие требования домашнего карантина, помещены в обсервацию согласно алгоритму Министерства здравоохранения.
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На 27 мая выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Итого - 1 520. Из больниц за весь период выписаны 1 043 человека. Умерли 16 человек.
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