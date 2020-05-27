Сотрудница Нацбанка заболела коронавирусной инфекцией

Сотрудница Национального банка заразилась коронавирусной инфекцией.

Об этом сегодня, 27 мая, на пресс-конференции рассказал председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.



По его словам, сотрудница лечится в больнице и у нее нормальное состояние, контактные, а их 40 человек, все находятся на карантине.

Новых случаев выявления коронавирусной инфекции в Национальном банке нет.

В Кыргызстане за сутки выявлено 52 новых случая заражения COVID-19. Всего - 1 520.

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