Сотрудница Нацбанка заболела коронавирусной инфекцией

Сотрудница Национального банка заразилась коронавирусной инфекцией.
Об этом сегодня, 27 мая, на пресс-конференции рассказал председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, сотрудница лечится в больнице и у нее нормальное состояние, контактные, а их 40 человек, все находятся на карантине.
Новых случаев выявления коронавирусной инфекции в Национальном банке нет.
В Кыргызстане за сутки выявлено 52 новых случая заражения COVID-19. Всего - 1 520.
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