Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев взял краткосрочный трудовой отпуск

На совещании Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что Правительство всегда стремится работать честно и открыто.
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание с участием вице-премьер-министров КР, сообщает пресс-служба правительства.
На совещании Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что Правительство всегда стремится работать честно и открыто.
«Однако, в стенах Жогорку Кенеша прозвучала критика в адрес Правительства и Премьер-министра в связи с уголовным делом, связанным с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, и призывы доказать свою невиновность. Хочу подчеркнуть, что я изначально выступал за защиту экономических интересов государства и продажу частот только на открытых аукционах и за изъятие лицензий у обладателей, которые не соответствуют требованиям законодательства. Об этом я сказал и на заседании Жогорку Кенеша. Еще раз заявляю, что к расследуемому делу я не имею никакого отношения и политизацию этого вопроса считаю недопустимой. Правоохранительные органы должны обеспечить проведение объективного и всестороннего расследования и виновные должны понести ответственность. Но во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения, считаю необходимым взять краткосрочный трудовой отпуск», - отметил Абылгазиев.
Премьер-министр поручил первому вице-премьер-министру КР Кубатбеку Боронову обеспечить координацию работы правительства и стабильное функционирование государственных органов на время отпуска.
Источник: Кабар
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