Тиллаев мырза, вам жалуются бездомные прокуроры?

Депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев на одном из прошедших собраний поднимал вопрос обеспечения прокуроров жильем.
Скажем точнее, на собрании парламента во время заслушивания отчета генерального прокурора депутат Тиллаев заинтересовался вопросом обеспечения жильем прокуроров, поехавших на работу в отдаленные регионы, подчеркнув при этом необходимость решения данного вопроса. Таабалды Гапырович, вы просто смешите. Какой прокурор может быть бездомным? Подняли бы вопрос ближе к реальности. Вам подобало бы поднимать вопрос предоставления жилья не прокурорам, а поехавшим работать в отдаленные регионы медикам, учителям. А прокуроры сами без нас с вами решат жилищный вопрос.
Источник: газета ««De факто» №13 от 22.05.2020/стр.5
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