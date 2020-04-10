8 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

8 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, всего в стационаре находится 254 человек.

Источник: zdorovie.akipress.