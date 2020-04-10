На Иссык-Куле пенсионерка опасается, что сельсовет продает гумпомощь

В полпредстве правительства в регионе обещают проверить данную информацию

Пенсионеры села Семеновка Иссык-Кульского района переживают, что останутся без помощи от государства, так как ходят слухи, что в сельсовете продают полученные продукты. С таким заявлением в редакцию Vesti.kg обратилась жительница указанного села, пожелавшая остаться анонимной.

- Пожилым людям сказали, что в сельсовете дадут гумпомощь, я и пошла туда, мне 70 лет, - поведала сельчанка. - Но в учреждении мне сказали, что никаких продуктов нет.Через несколько дней я шла из магазина, и знакомая девочка решила мне помочь донести сумку до дома. По пути она рассказала, что ее родителям кто-то позвонил и предложил купить продукты в сельсовете. То есть у бедных забирают гумпомощь и продают ее? Я даже не знаю, куда обратиться!

Vesti.kg обратились в полпредство правительства в Иссык-Кульской области за комментарием.

- Мы проверим данную информацию, - ответили в областной администрации. - Конечно, недопустимо, чтобы гуманитарную помощь продавали. Но было бы лучше, если бы граждане давали фото или видео таких фактов, а также писали заявления от своего лица, а не анонимно.

Источник: vesti.kg