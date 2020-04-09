В Москве 16-летняя кыргызстанка родила и оставила новорожденного на улице

У ребенка церебральная депрессия. Малыша и девушку госпитализировали

На юге Москвы нашли новорожденного, которого родила и оставила на улице 16-летняя кыргызстанка. Об этом сообщил портал «360», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Мальчику был всего один день, когда его нашли у подъезда дома на улице Мусы Джалиля. У ребенка церебральная депрессия, его отправили в больницу.

Полиции удалось сразу же установить мать ребенка. Это 16-летняя уроженка Кыргызстана, которая жила в этом же доме на Мусы Джалиля без регистрации. Выяснилось, что она родила мальчика, а потом оставила его на улице. Девушку тоже отправили в больницу.

После происшествия правоохранители начали проверку.

Источник: vesti.kg