В Москве 16-летняя кыргызстанка родила и оставила новорожденного на улице

У ребенка церебральная депрессия. Малыша и девушку госпитализировали
На юге Москвы нашли новорожденного, которого родила и оставила на улице 16-летняя кыргызстанка. Об этом сообщил портал «360», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Мальчику был всего один день, когда его нашли у подъезда дома на улице Мусы Джалиля. У ребенка церебральная депрессия, его отправили в больницу.
Полиции удалось сразу же установить мать ребенка. Это 16-летняя уроженка Кыргызстана, которая жила в этом же доме на Мусы Джалиля без регистрации. Выяснилось, что она родила мальчика, а потом оставила его на улице. Девушку тоже отправили в больницу.
После происшествия правоохранители начали проверку.
Источник: vesti.kg
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