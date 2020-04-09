Жээнбекова просят дать приказ прекратить преследование медиков и их родных за жалобы

Юристы требуют, чтобы Генпрокуратура проверила приказы комендантов на соответствие Конституции и законам КР

Сооронбаю Жээнбекову необходимо обратить внимание на текущую ситуцаию в стране и дать поручения госорганам, которые помогут защитить права и свободы граждан. Такое обращение к президенту написали юристы общественного фонда «Правовая клиника «Адилет».

Ниже публикуем текст обращения:

«Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Кыргызстан, как и многие страны мира, столкнулся с распространением столь опасной для жизни и здоровья коронавирусной инфекции COVID-19. В стране введены режимы чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, многие государственные органы работают в усиленном режиме, временно ограничиваются права и свободы человека. Мы поддерживаем усилия государственных структур в борьбе с распространением вируса и призываем граждан следовать указаниям органов власти.

Однако общественность Кыргызстана увидела очень низкий уровень подготовки государственных органов к борьбе с этим опасным заболеванием. Но самое большое возмущение у людей вызывает по-настоящему преступное и предательское отношение государства к медицинским работникам, которые находятся не передовой линии фронта в борьбе с распространением вируса.

С самого начала режима ЧС и ЧП в СМИ и социальных сетях сообщались тревожные сигналы врачей и медсестер о полном отсутствии нормальных условий труда при повышенных рисках работы. Медицинскому персоналу не выделяются жизненно важные средства защиты: специальные костюмы, респираторы, даже обычные одноразовые маски и перчатки. При этом, государственные органы постоянно сообщают о том, что Министерству здравоохранения выделяется достаточно финансирования для оснащения всех работников необходимыми средствами защиты, были открыты специальные счета для дополнительного сбора денег. Вчера Первый вице-премьер-министр К.Боронов заявил о поступлении 103 млн. сомов на счет для борьбы с коронавирусом. Более того, значительную поддержку оказывают различные международные организации и финансовые институты. Однако, несмотря на привлечение большого объема денежных поступлений, медики продолжают сообщать о нехватке специальных средств защиты и их покупке за собственные деньги. При этом, очень много граждан добровольно оказывают поддержку работникам системы здравоохранения, закупая для них специальные костюмы, медикаменты и т.д. Все эти обстоятельства порождают массу вопросов о распределении Правительством и местными властями финансовых ресурсов, ведь получается, что деньги есть, но до медицинских работников они не доходят.

К сожалению, почти все эти сообщения поступают анонимно, потому что власти запрещают врачам и медсестрам публично рассказывать об отсутствии нормальных условий труда под угрозой увольнения. Более того, в отношении врачей и их родственников начинаются преследования со стороны сотрудников ГКНБ и МВД, в некоторых случаях их заставляют давать опровержения и приносить извинения народу якобы за распространение недостоверной информации.

В результате подобной государственной политики по отношению к системе здравоохранения многие врачи и медсестры заразились коронавирусом. К примеру, вчера министр здравоохранения КР С.Абдикаримов сообщил о том, что Жалал-Абадская областная инфекционная больница закрылась на дезинфекцию из-за того, что все работники заражены коронавирусом. Однако, через некоторое время он дал опровержение, заявив, что на самом деле закрывается инфекционное отделение детской городской больницы Оша. Но в любом случае причина та же самая – все медицинские работники подверглись заражению.

8 апреля 2020 года Правительство сообщило, что будет выплачивать медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, по 200 тыс. сомов, а в случае смерти семьи погибших получат компенсацию в 1 млн. сомов. Мы приветствуем это долгожданное решение, но обращаем внимание также на другие моменты. Во-первых, такие решения должны приниматься не постфактум и не через несколько недель после введения режима ЧС и ЧП, а на стадии подготовки при получении информации о возможной вспышке коронавируса в Кыргызстане, как и во многих странах мира, включая соседние республики. Во-вторых, представляется вполне обоснованным выплачивать медицинским работникам соответствующие надбавки за работу в условиях повышенного риска заражения вне зависимости от того, заразились они или нет. В-третьих, данное решение принято на уровне Правительства, но подобные гарантии для медицинского персонала должны быть предусмотрены в соответствующем законе. В этой связи, призываем все государственные структуры поддержать предлагаемый членами форума женщин-депутатов Жогорку Кенеша законопроект, повышающий гарантии защиты прав медицинских работников, включая выплату денежных компенсаций и др.

Кыргызстан – небольшая страна, поэтому власть никак не сможет остановить распространение реальной информации о том, что происходит на местах. Общеизвестно, что наши люди поддерживают крепкие связи со своими семьями, родственниками и друзьями, поэтому чуть ли не в каждой семье есть человек, работающий в системе здравоохранения.

В этой связи, общество в любом случае узнаёт о том, в каких условиях работают наши медики, насколько мизерные зарплаты они получают, как с них собирают деньги, при этом заставляя за свой счет покупать перчатки, бинты и прочее.

Если взглянуть на эту ситуацию со стороны, то такие действия являются ничем иным, как тяжким преступлением против собственного народа. Так, врачи возглавляют группу риска, поскольку непосредственно ежедневно соприкасаются с людьми, зараженными коронавирусом. Правительство заявляет о выделении достаточного финансирования органам здравоохранения для оснащения медицинских работников средствами защиты, однако этих средств у врачей до сих пор нет. Министерство здравоохранения под угрозой увольнения заставляет персонал работать в опасных для жизни и здоровья условиях, а силовики преследуют их за правду. В результате, сами врачи становятся жертвами этой инфекции, причем государство не дает им соответствующих выплат и компенсаций. Более того, власти цинично заявляют, что некоторые врачи заразились вирусом не при исполнении служебных обязанностей, а в свободное от работы время.

Правительство и все властные институты должны понять, что врачи – это последняя линия защиты государства и всего общества от опасного вируса. Страшно представить, что произойдет со страной, если все медицинские работники будут инфицированы коронавирусом. Кто тогда будет лечить население, куда будут обращаться те же сотрудники ГКНБ и МВД, если заболеют? Они придут к тем же самым врачам и медсестрам, которых еще вчера сами же преследовали и пугали.

В Кыргызстане наблюдается напряженная социально-экономическая обстановка, обусловленная, в том числе, отсутствием возможности зарабатывать, у людей заканчиваются деньги для покупки продуктов питания и медикаментов. При таких обстоятельствах красивые отчеты властей о происходящих процессах, необоснованные и чрезмерно жесткие действия правоохранительных органов, комендатур и местных властей по ограничению свободы передвижения и свободы слова, когда людей запирают в собственных квартирах, заваривая двери подъездов, либо угрожают штрафами за хождение без масок, заявляя одновременно, что законом никаких наказаний за этой не предусмотрено, или преследуют медицинских работников и граждан за правду, все эти действия лишь раздражают общество и испытывают его терпение. Неизвестно, как долго продолжится режим ЧС и ЧП, но настроение населения будет только ухудшаться, в стране складывается взрывоопасная общественно-политическая обстановка, поэтому мы предостерегаем власти от совершения непродуманных и несправедливых действий, которые провоцируют людей и могут привести к крайне печальным последствиям.

В связи с чем, уважаемый Сооронбай Шарипович, мы вынуждены обратиться к Вам, как Главе государства и Председателю Совета безопасности КР, с просьбой обратить внимание на ситуацию в стране и в целях защиты прав и свобод граждан дать необходимые поручения соответствующим государственным структурам, в том числе, направленные на:

1. обеспечение всего медицинского персонала средствами индивидуальной защиты;

2. обеспечение оплаты медицинскому персоналу всех положенных по законодательству выплат и иных отчислений;

3. немедленное прекращение преследований медицинских работников и их родственников со стороны ГКНБ КР, МВД КР и других правоохранительных органов за сообщения о реальном положении дел и просьбы о предоставлении средств индивидуальной защиты;

4. обеспечение публикации в СМИ полных текстов приказов комендантов местностей, которые затрагивают права и свободы человека, включая вопросы частной собственности и ведения экономической деятельности;

5. усиление надзора за законностью действий правоохранительных органов со стороны Генеральной прокуратуры КР с целью недопущения нарушений прав человека, включая проверку приказов комендантов местностей на предмет соответствия Конституции и законодательству КР;

6. обеспечение публичной и детальной отчетности Правительства, других государственных органов по вопросу распределения финансовых средств аккумулируемых и выделяемых для целей борьбы с распространением коронавирусной инфекции;

7. проведение со стороны Счетной палаты КР аудита использования денежных и материальных средств, аккумулируемых и выделяемых организациям системы здравоохранения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции;

8. оказание содействия в скорейшем принятии и вступлении в силу законодательных поправок, направленных на повышение правовых и социальных гарантий медицинских работников».

Источник: vesti.kg