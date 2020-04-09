За рубежом у 23 кыргызстанцев подтвердился коронавирус. Двое из них выздоровели

На 9 апреля за рубежом среди кыргыстанцев коронавирусная инфекция подтвердилась у 23 человек.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

Среди них в АОЭ – 3, один из них выздоровел и выписан из больницы, в Пакистане -7, в Индии - 1, в Испании – 1 студент, в Малайзии – 4 студента, один из них выздоровел и выписан из больницы.

Также он рассказал, что грузоперевозчики из Казахстана вернулись в Кыргызстан 6 апреля и находятся в обсервации.

«Кроме того, 6 апреля из России чартерным рейсом прибыли 17 граждан, из них у 7 первый экспресс-тест показал положительный результат. Они в обсервации. Помимо, этого в США у 8 граждан Кыргызстана подозревается коронавирус. Они под наблюдением находятся дома», - сказал он.

Источник: Кабар