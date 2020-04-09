У столичной комендатуры появился WhatsApp-канал для обращений горожан

У комендатуры Бишкека появился WhatsApp-канал — 0220 001 312.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, горожане могут присылать на канал любые интересующие их вопросы.

«Также по всем возможным фактам нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов обращайтесь на данный WhatsApp-канал либо звоните на круглосуточный короткий номер 1312», — отметили в комендатуре.

Источник: Элгезит