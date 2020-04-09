У столичной комендатуры появился WhatsApp-канал для обращений горожан

У комендатуры Бишкека появился WhatsApp-канал — 0220 001 312.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, горожане могут присылать на канал любые интересующие их вопросы.
«Также по всем возможным фактам нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов обращайтесь на данный WhatsApp-канал либо звоните на круглосуточный короткий номер 1312», — отметили в комендатуре.
Источник: Элгезит
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