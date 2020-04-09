В Кыргызстане за сутки комендантский час нарушили 91 человек – МВД

На 9 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 в территориальные ОВД доставлены 91 нарушителей.
Как сообщает пресс-служба МВД, из них: в городе Бишкек- 61, в г.Ош – 6, в г.Джалал-Абад –3, по Сузакскому району - 21, по Ноокатскому и Кара Сууйском району нарушителей комендантского часа не зарегистрированы.
Кроме этого, 10 автомашин доставлены на штрафстоянку.
«Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел были доставлены 2 тыс. 192 нарушителя.
МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа. В этой связи, просит с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.
«Уважаемые граждане нашего государства, призываем соблюдать строгий порядок, учитывая безопасность нашей страны и собственную безопасность. Давайте не будем забывать, что каждый из нас обязан соблюдать условия домашнего карантина. За каждое нарушение предусмотрена ответственность согласно закону», - говорится в сообщении.
Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложных информации будут приниматься жесткие меры.
Отмечается, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность.
Источник: Кабар
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