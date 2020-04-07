Низкий поклон! Герой апрельской революции об отваге врачей в апрельских событиях 2010 года и в борьбе с пандемией коронавируса

Бишкек, “Саясат.kg”. При военных действиях и вооруженных конфликтах “передовую” называли места, где происходили сражения напрямую между противниками, лицо в лицо.

Военные медицинские работники, невзирая на артиллерийские обстрелы, на авиационные бомбежки, летящие градом пули выносили из поля боя раненых солдат и офицеров. Рискуя своей жизнью и здоровьем санитары спасали жизнь и здоровье военных.

Ровно 10 лет назад, 7 апреля 2010 г. на центральной площади “Ала-Тоо” развернулись боевые действия против митингующих, режим Бакиева бросил работников МВД, спецслужб и Вооруженных сил. Противниками выступили безоружные граждане и вооруженные “до зубов” силы спец.подразделений ГКНБ, МВД, МО.

Когда начался массовый расстрел, когда площадь была залита человеческой кровью, когда раненые и убитые лежали под непрекращающимся огнем автоматов и снайперских винтовок, открыто и решительно выступили врачи и медработники машин скорой помощи. Рискуя своей жизнью и здоровьем они, спасали жизнь и здоровье раненых мирных граждан.

Помнится, особый случай, когда женщина-врач в белом халате, подняв обе руки просила военных прекратить огонь на поражения. Она кричала: “остановите огонь, в кого стреляете - это ведь наши братья и дети. Дайте возможность вынести тела раненых и убитых”. После этого был прекращен расстрел митингующих и медработники вместе с участниками митинга, начали грузить пострадавших в кареты скорой помощи и вывозить в больницы с центральной площади “Ала-Тоо”. На протяжении всего дня, до глубокой ночи машины скорой помощи вместе медработниками оказывали первую медицинскую помощь раненым и вывозили с места трагических событий. Врачи в белых халатах спасли жизни более 300 раненых в тот трагический день.

И на сегодняшний день в борьбе с невидимым и злейшим врагом - эпидемией коронавирусной инфекции, врачи в белых халатах оказались на “передовой”.

Ясно и четко обозначились колоссальное значение и неоценимая роль врачей и медицинских работников по спасению и охранению жизни и здоровья всех кыргызстанцев. В нашей стране не уделялось должного государственного внимание Министерству здравоохранения и сотрудникам всех рангов.

Несмотря на низкую заработную плату, социальную незащищенность, отсутствие обычных жилищных условий, недоступность низкопроцентным кредитным средствам, ограничения к ипотечным займам, они продолжают спасать и защищать граждан Кыргызстана. За это врачам и мед.работникам низкий поклон и огромное человеческое рахмат.

Самыми востребованными и крайне необходимыми оказались не суды, не прокуроры, не правительственные чиновники, а именно спасатели и хранители жизни и здоровья кыргызстанцев. Государству, после победы над эпидемией, необходимо кардинально пересмотреть отношения сотрудникам Министерства здравоохранения.

В день 10-той годовщины Апрельской Народной революции необходимо высказать –глубокое соболезнование родным и близким погибших. Народные шейиты шли навстречу смерти ради укрепления, развития и процветания Кыргызстана. Некоторые “идиоты” распространяют информации в соцсетях, что это - день мародеров. Надо признать, что 7-8 апреля 2010 г. были случаи мародерства, но это делали воры, грабители и граждане с низкой политической и социальной ответственностью.

7 апреля 2010 г. на центральной площади погиб племянник Табалдиев Нурсултан Тотоматович и до сих пор чувствую глубокую моральную ответственность в его гибели. Если бы не пошел на площадь, возможно он остался бы живой. Трагические события 10-ей давности должны стать политическим уроком действующей власти и будущим правителям Кыргызстана. Государственные и правительственные чиновники должны и обязаны служить народу Кыргызстана и посвятить деятельность, ради сохранения и укрепления жизни и здоровья кыргызстанцев, ради развития и процветания Кыргызской Республики.

Р.Умбеталиев, Герой Апрельской народной революции