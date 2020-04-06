Пандемия COVID-19 и ее влияние на выборы-2020

Заслуженный юрист КР Мурат Укушов – специально для Elgezit.kg.

Выборы — всегда значимое общественно-политическое событие для любого государства, будь они местные, парламентские или президентские. Однако новый коронавирус под названием COVID-19 может лишить ряд государств, в которых в этом году должны были состояться выборы, возможности провести голосование в привычном формате и в запланированные сроки. Локальная вспышка коронавируса в соседнем с Кыргызстаном государстве переросла в глобальную пандемию. Ее география неуклонно расширяется, сопровождаясь ежедневным ростом числа жертв. Сегодня коронавирус уже преодолел границы около 180 государств, в том числе проник и в Кыргызстан.

Рост количества зараженных инфекцией приводит к отмене массовых мероприятий по всему миру, закрытию границ и приостановке авиасообщения между странами. Влияет коронавирус и на главные внутриполитические события — выборы. Голосования различного уровня весной-осенью 2020 года должны пройти в Беларуси, Великобритании, Иране, Сербии, Северной Македонии, США, Польше, Южной Корее и в Кыргызстане. На фоне ухудшения ситуации вокруг коронавируса правительства этих стран, в том числе – Кыргызстана, решают, как противостоять угрозе дальнейшего распространения COVID-19 в условиях необходимости проведения настолько массового мероприятия как выборы.

Пандемия COVID-19 «идет» на выборы

В Беларуси летом текущего года должны пройти президентские выборы. Согласно календарю на сайте Центризбиркома, президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа.

В настоящее время Центризбирком Беларуси не нашел оснований для переноса выборов. 27 марта глава белорусского Центризбиркома Л.Ермошина заявила, что основанием для переноса президентских выборов в Беларуси на фоне пандемии коронавируса COVID-19 может стать только введение в стране режима чрезвычайного положения, но с учетом нынешней ситуации это не произойдет. Таким образом она ответила на вопрос, могут ли предстоящие выборы президента быть перенесены на более поздние сроки, например, на осень в связи с пандемией коронавируса в мире. На сегодня власти Беларуси пока даже не вводили карантин в связи с пандемией.

В Великобритании местные выборы назначены на май текущего года, но избирком уже посоветовал их перенести, посчитав, что наиболее целесообразно будет сдвинуть голосование на осень, когда ситуация с коронавирусом, по предположению властей, должна быть стабилизирована. Голосование должно было пройти в 118 английских советах, Лондонской ассамблее. Также англичане должны были выбрать восемь мэров, включая городского голову столицы — Лондона.

Считается, что перенос выборов в Великобритании может помочь сдержать распространение пандемии, а также дать партиям время лучше подготовиться к избирательной кампании. Это, вероятно, сыграет на руку правящей Консервативной партии, которая уступает лейбористам в местных советах — успешная борьба с коронавирусом со стороны властей может добавить тори очков на выборах, однако может привести и к проигрышу консерваторов в случае неудачи.

Правительство премьер-министра Б.Джонсона, который сам заразился коронавирусом, 14 марта приняло решение: местные выборы в Англии из-за вспышки коронавируса отложены на год — до мая 2021 года. В пресс-службе премьер-министра заявили, что проводить выборы в соответствии с планом нецелесообразно, так как они придутся на разгар распространения вируса. Таким образом, в правительстве предпочли отсрочить выборы на один год, хотя избирком предлагал перенести их на осень текущего года.

В Иране 21 февраля прошло голосование на парламентских выборах. При этом в одиннадцати избирательных округах должны пройти второй тур выборов. Между тем за два дня до выборов 21 февраля власти Ирана сообщили о первых случаях коронавируса.

15 марта власти Ирана перенесли второй тур парламентских выборов на сентябрь из-за коронавируса, сообщил официальный представитель Совета по охране конституции Аббас Али Кадходаи. «С учетом ситуации в стране, борющейся с коронавирусом, уважаемый министр внутренних дел предложил поменять дату проведения второго тура выборов в парламент с 17 апреля на сентябрь 2020. Из двух предложенных дат – 11 или 18 сентября – Совет по охране конституции согласился на проведение второго тура выборов 11 сентября».

В Сербии 26 апреля должны пройти выборы не только в местные органы власти, но и парламентские выборы. Между тем власти уже закрыли пограничные переходы для автомобильного, железнодорожного и речного транспорта с соседними государствами и принимают ряд экономических мер из-за коронавируса. Кроме того, был запрещен въезд для иностранцев из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи и Швейцарии и других стран.

При этом сербский президент А. Вучич заявил о готовности к диалогу с представителями политический партий по возможному переносу апрельских парламентских выборов. Правящая Сербская прогрессивная партия уже отменила все партийные собрания и митинги из-за коронавируса, об этом также задумались ее конкуренты из оппозиции.

В настоящее время окончательное решение по отмене или сдвигу голосования на другие даты не принято, но этот вопрос активно обсуждается в правительстве. Надо полагать, что в ближайшие дни сербские власти примут окончательное решение в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.

В Северной Македонии парламентские выборы также должны пройти в апреле текущего года. Изначально избирательная кампания должна была состояться в конце 2020 года, однако в связи с предстоящим вступлением в Евросоюз парламент страны был распущен, и власти решили провести досрочные выборы. С января текущего в Северной Македонии действует временное правительство, срок полномочий которого должен закончиться после парламентских выборов, намеченных на 12 апреля.

Теперь же голосованию угрожает коронавирус. Власти Северной Македонии уже запретили массовые мероприятия численностью более 1000 человек, что ставит под вопрос возможность проведения выборов. Считается, что помочь выйти из ситуации может удаленное голосование, с помощью интернета или почты, но пока власти не приняли какого-либо окончательного решения.

В США в феврале текущего года стартовала избирательная кампания, хотя президентские выборы должны состояться только в ноябре. В настоящее время проходит важный этап отбора кандидатов в президенты от республиканцев и демократов. Между тем США уже страдают от стремительно распространяющегося коронавируса.

Учитывая, что отбор кандидатов в президенты проходит за счет предварительных прений (партийные праймеризы) в разных штатах, распространение болезни угрожает этому процессу. Кроме того, претенденты на номинацию вынуждены отменять встречи со своими сторонниками и другие массовые мероприятия. Впрочем, пока график предварительных выборов (праймериз) остается неизменным, а власти лишь призывают американцев быть внимательными и обращаться к врачам в случае недомогания.

В Польше в мае должны пройти президентские выборы, которые также оказались под угрозой срыва из-за коронавируса. В настоящее время избирательная кампания в Польше идет полным ходом, но кандидаты ограничены в проведении партийных конференций и участии в массовых встречах с избирателями. В подобных условиях некоторые политики начали выступать за перенос голосования. Действующий президент Польши Анджей Дуда также баллотируется, но пока уверяет, что никакой угрозы для выборов нет. Хотя сам ограничил встречи с избирателями и избегает массовых партийных встреч.

Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Правительство намерено проводить выборы, несмотря на протесты оппозиции, которая требует их перенести из-за эпидемии коронавируса. Между тем 29 марта президент А.Дуда впервые признал, что выборы главы государства, намеченные на этот май, могут отложить из-за эпидемии коронавируса. Надо полагать, что в ближайшие 2-3 недели польские власти примут окончательное решение в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.

В Южной Корее парламентские выборы должны пройти 15 апреля. Из-за распространения коронавируса власти подняли уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Однако власти не стали принимать решение о переносе парламентских выборов на более поздние сроки и настроены их проводить. При этом Национальная избирательная комиссия заявила, что из-за пандемии коронавируса решила до 6 апреля приостановить процесс заочного голосования на апрельских выборах в парламент для граждан Южной Кореи, проживающих в Италии, Германии, Испании, Ирландии, Великобритании, Франции и еще 11 странах и территориях. Голосование на зарубежных избирательных участках должны были пройти с 1 апреля по 6 апреля.

Впрочем время для принятия окончательного решения еще есть и в ближайшие несколько дней южнокорейские власти могут принять окончательное решение в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.

Как быть с выборами в местные кенеши?

В 2020 году в Кыргызстане должны состояться очередные выборы депутатов местных кенешей: на 12 апреля были назначены выборы в 25 айылных кенешей (в Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской и Ошской областях) и 5 городских кенешей — в городах Оше, Караколе, Балыкчи, Токмаке и Майлуу-Суу.

Между тем выборы в Кыргызстане, во всяком случае — апрельские выборы в местные кенеши, также оказались под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. Власти предпринимают необходимые меры для защиты населения от коронавируса: с 22 марта в стране был введен режим чрезвычайной ситуации, ограничен въезд в страну, временно закрыты массовые развлекательные заведения и отменены массовые мероприятия.

В связи с введением на всей территории страны режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, и с учетом обращения депутатов Жогорку Кенеша, избирательных комиссий, общественности и в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, полноценной реализации избирательных прав избирателей и кандидатов указом президента Сооронбая Жээнбекова от 23 марта 2020 года были приостановлены дальнейшее выполнение мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Оша, назначенных на 12 апреля 2020 года Указом от 10 февраля 2020 года, на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кыргызской Республике.

При этом возникает вопрос: а как быть все-таки с голосованием на выборах, назначенными на 12 апреля? Ведь указ о назначении выборов в местные кенеши от 10 февраля 2020 года не отменен и в него не были внесены соответствующие поправки. Если исходить из буквы закона, то согласно нормам части 3 статьи 4 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей» запрещается проведение выборов депутатов местных кенешей: 1) при введении чрезвычайного или военного положения на всей территории Кыргызской Республики; 2) на отдельной части территории Кыргызской Республики — при введении чрезвычайного или военного положения на данной территории.

Следовательно, Закон не предусматривает запрета выборов при объявлении режима чрезвычайной ситуации, который вводится согласно требованиям Закона КР «О гражданской защите». То есть, на самом деле надобности в издании указа главы государства от 23 марта не было. Причем инициаторы, предложившие такой вариант действий, совсем не учитывали норму статьи 64 Конституции, а также нормы Закона «О выборах депутатов местных кенешей», которые не предусматривают приостановление выполнение мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей.

Между тем уже через сутки указами президента Сооронбая Жээнбекова от 24 марта 2020 года были введены чрезвычайное положение на территории городов Бишкека, Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Чрезвычайное положение введены на период с 8:00 25 марта до 8:00 15 апреля 2020 года. Отсюда следует, что выборы в отдельные местные кенеши Ноокатского (Кок-Белский айыльный кенеш) и Кара-Суйского (Сары-Колотский айылный кенеш) районов однозначно проводиться не будут.

Между тем чтобы снять все вопросы, связанные с отменой выборов в местные кенеши в связи с пандемией коронавируса, все-таки следует взять на вооружение опыт Казахстана. В этой стране в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нового коронавируса COVID-19 пандемией, в целях защиты жизни и здоровья граждан президент К.-Ж.Токаев своим указом от 15 марта 2020 года ввел чрезвычайное положение на всей территории Казахстана.

Учитывая угрожающие темпы возрастания распространения коронавируса в стране, исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности и общественного порядка, а также в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на другие территории Кыргызской Республики, предлагается: 1) ввести чрезвычайное положение на всей территории страны сроком на 30 дней; 2) отменить указ главы государства от 10 февраля 2020 года, которым были назначены выборы в местные кенеши; 3) отменить указ главы государства от 23 марта 2020 года о приостановлении дальнейшего выполнения мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей.

Выборы могут быть проведены после стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране, возможно через 2-3 месяца.

Как быть с выборами в Жогорку Кенеш VII созыва?

В соответствии с нормами Конституции и конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 4 октября 2020 года должны состояться очередные выборы депутатов Жогорку Кенеша VII созыва. Между тем в связи с пандемией коронавируса отдельные депутаты Жогорку Кенеша, общественно-политические деятели и граждане уже предлагают перенести выборы. Так, депутат Жогорку Кенеша Д.Бекешев предложил перенести парламентские выборы на апрель 2021 года и проводить их вместе с выборами в местные кенеши.

Однако следует отметить, что фактически до выборов еще остается 6 месяцев, выборы еще даже не назначены: в соответствии с частью 3 статьи 59 конституционного Закона о выборах очередные выборы в Жогорку Кенеш назначаются Президентом не ранее чем за 100 календарных дней и не позднее чем за 90 календарных дней до дня голосования. То есть выборы должны быть назначены в конце июня — в начале июля текущего года. Значит, обсуждать и принимать сегодня какие-либо решения относительно парламентских выборов пока преждевременно.

В настоящее время глава государства и правительство принимают необходимые меры по недопущению распространения коронавируса, и есть надежда, что за предстоящие 2-3 месяца удастся стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с нормой части 3 статьи 6 конституционного закона о выборах выборы не проводятся во время чрезвычайного или военного положения, введенного на всей территории Кыргызской Республики.

То есть, если в сентябре — начале октября текущего года на всей территории страны будет действовать режим чрезвычайного положения, введенного Жогорку Кенешем согласно нормам Конституции и конституционного Закона «О чрезвычайном положении», только тогда выборы в Жогорку Кенеш VII созыва не будут проводиться.

«Нет худа без добра», или Как совершенствовать избирательную систему Кыргызстана

Как известно, нет худа без добра — в любом негативном событии есть некий позитивный элемент. На самом деле уроки пандемии коронавируса должны заставить кыргызские власти активизировать и ускорить работы по совершенствованию избирательных процедур и их приведение в соответствие с реалиями так называемого «века информационных технологий и цифровизации».

В настоящее время информационные и телекоммуникационные технологии применяются во многих областях жизнедеятельности человека, в целом – общества, и государства. Как правило, такие технологии способствуют повышению эффективности деятельности, сокращению затрачиваемого времени, улучшению качества, объективности и многих других характеристик. Одной из сфер применения информационных технологий в развитых странах за последнее десятилетие стали выборы различного уровня – от корпоративных выборов до выборов органов местной власти, парламента и президентских выборов.

Таким образом, в настоящее время использование электронных технических средств в избирательном процессе не далекое будущее, а почти наступившая реальность. К сожалению, Кыргызстан в этой сфере пока сильно отстает.

В указе президента Сооронбая Жээнбекова «Об объявлении 2019 года Годом развитии регионов и цифровизации страны» от 11 января 2019 года отмечено, что теперь «предстоит дать новый импульс развитию регионов и стране в целом, используя новые технологии на всей территории страны и получение выгод от цифровизации нашим обществом… цифровые технологии должны внедряться в приоритетном порядке в такие сферы, как образование, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство, телекоммуникации, банковский сектор, легкая промышленность и строительство.». Однако избирательная система почему-то не вошла в перечень приоритетов цифровизации.

Сегодня переживаемые уроки пандемии коронавируса требуют от государства принятия своевременных и современных мер для совершенствования организации и проведения выборов. Учет зарубежного опыта в цифровизации и информатизации выборного процесса, применение последних технологий и разработок в сфере IТ-технологий, позволят сделать весь избирательный процесс максимально прозрачным, а деятельность органов государственной власти наиболее эффективной. Кроме того, подобные нововведения повысят доверие граждан к власти, и вовлекут в процесс развития гражданского общества и государства молодежь.

При этом, чтобы ввести в избирательную практику современные информационные технологии, необходимо проводить значительную просветительскую работу по информированию граждан, а также требуется внесение значительных изменений в избирательное законодательство Кыргызской Республики.

IT-технологии дают возможность: 1) усовершенствовать стадии избирательного процесса; 2) сократить расходы на проведение выборов; 3) упростить организацию выборов; 4) привлечь большее число избирателей, в том числе — молодежь; 5) сделать процедуру голосования более доступной и объективной.

Регистрация избирателей. Применение инновационных технологий при регистрации избирателей позволяет избежать фальсификации и неточностей в списках: к примеру, включение одного и того же избирателя в реестр голосования на двух разных участках. Остается лишь открытым вопрос идентификации личности. Биометрические технологии (сканирование отпечатков пальцев, сетчатки глаза) которые были введены избирательное законодательство и впервые применены на парламентских выборах в Жогорку Кенеш в 2015 году, способны решить эту проблему.

В России сервис «Мобильный избиратель» впервые был применен на президентских выборах 2018 года. Суть его заключается в том, что человек мог подать заявление в избирательную комиссию через Портал госуслуг и виртуально перенести себя с одного избирательного участка на другой. У избирателя появляется возможность голосовать не только по месту прописки, но и по месту проживания.

Цифровые партии. В развитых странах современные политические партии полностью переносят свою деятельность на интерактивную платформу. «Цифровые» партии стали активно работать с гражданами через Интернет и социальные сети. Некоторые из них обязывают своих членов и сторонников партии голосовать на местных, парламентских и президентских выборах, именно так, как проголосуют в сети избиратели. В Кыргызстане переход политических партий на современные информационные технологии пока что практически не ощущается, чаще они встречаются в странах Европы — Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Эстония, Россия и других, а также в США.

Предвыборная агитация. Сегодня во многом успех избирательной кампании политической партии, кандидатов зависит от активности и умения «показать себя» в Интернете и социальных сетях – Facebook, Telegram, «Одноклассники», группы в WhatsАpp и Instagram. Участники выборов на стадии предвыборной агитации стараются взаимодействовать с избирателями через мобильные приложения, группы и страницы в социальных сетях.

Так, избирательная технология «Большие данные» (Big data) были активно включены в организацию избирательной кампании на выборах президента США в 2016 году. Суть его заключается в том, что на основе открытых данных в сети Интернет анализируется позиция и отношение избирателей к какому-либо вопросу, который их интересует. Например, исходя из этого, будущий победитель выборов Д.Трамп занял выгодную позицию в вопросе владения оружием.

Голосование и подсчет голосов. Большинство стран в большей или меньшей степени прибегают к помощи высоких технологий в рамках голосования и подсчета голосов избирателей. Однако сам процесс внедрения такого рода информационных технологий не всегда прост. Представители стран объективно понимают, что система виртуального голосования еще требует доработки.

Оптическое сканирование. В Кыргызстане, начиная с парламентских выборов 2015 года, при голосовании активно применяется автоматически считывающая урна (АСУ) — устройство, предназначенное для автоматического подсчета голосов избирателей. Для выборов пока еще используются бумажные бюллетени, которые помечаются гражданами, а после сканируются АСУ. Данный способ обработки голосов избирателей известен уже давно, его используют многие страны: Канада, США, Южная Корея.

Прямая запись. В данном случае машины для голосования не используют бумажные бюллетени, вся информация выводится на экран интерфейса. Они записывают голос избирателя и сохраняют его в электронном виде. Такая система давно применяется в Индии и Бразилии, ее пробуют внедрить – США, Канада, Бразилия.

Интернет-голосование. В настоящее время голосование через Интернет – мало встречающаяся форма виртуального избирательного процесса. Этот вид был пробно введен в Армении, Франции, Швейцарии, Канаде, Норвегии и так далее.

Эстония, начиная с 2007 года, использует систему интернет-голосование (электронное голосование) на всей территории страны. Она является ведущей страной, которая максимально использует IT-технологии на выборах – местных, парламентских и президентских. Своим опытом эстонцы доказывают, что применение электронной системы голосования не несет рисков, а лишь упрощает избирательный процесс как для избирателей, так и для организаторов выборов.

В Евросоюзе в настоящее время разработаны принципы применения электронного голосования, являющиеся де-факто стандартом в этой сфере. Эти принципы условно можно разделить на три группы: правовые, операционные и технологические.

К числу правовых принципов относятся следующие принципы:

— участники голосования должны иметь возможность изменить свой выбор в течение всего процесса голосования до момента окончательного выбора. Однако система не должна позволять изменение окончательного выбора;

— информация о функционировании системы должна находиться в широком публичном доступе;

— участники голосования должны иметь возможность опробовать новый метод голосования до начала выборов;

— компоненты системы электронного голосования должны быть открытыми для верификации и сертификации;

— система электронного голосования должна предоставлять возможность для пересчета голосов.

Операционные принципы предполагают следующее:

— информация и инструкции о процедурах электронного голосования долж­ны быть доступными для участников голосования;

— система электронного голосования не должна предоставлять информаци?? о количестве отданных голосов до завершения периода голосования;

— система электронного голосования должна допускать проверку всех компонентов (аудит).

Технологические принципы, используемые в системе электронного голосования, заключаются в следующем:

— участники голосования должны вовлекаться в разработку системы элект­ронного голосования на этапе идентификации ограничений, препятствий и тестирования простоты ее использования на каждом значимом этапе разработки;

— участникам голосования должна быть предоставлена помощь на каждом этапе голосования;

— при разработке должны быть использованы открытые стандарты для того, чтобы различные технические компоненты или сервисы системы, которые могут иметь различные источники, были совместимыми и могли взаимодействовать друг с другом;

— для компонентов системы электронного голосования должны быть предусмотрены возможности тестирования и сертификации.

Сформулированные ЕС вышеуказанные принципы должны стать основой функционирования системы электронного голосования, которую необходимо в неотложном порядке разработать и внедрить на всех уровнях выборов органов власти в Кыргызстане.

Контроль над ходом выборов. В настоящее время во многих странах избирательные участки оборудованы системами видеонаблюдения, также организуется видеотрансляция с открытым доступом. Через Интернет граждане в прямом эфире могут наблюдать за ходом выборов. Это обеспечивает открытость и прозрачность избирательного процесса.

Таким образом, один из уроков переживаемой Кыргызстаном пандемии коронавируса заключается в том, что современные информационные технологии необходимо, не откладывая на потом, внедрить в избирательную систему Кыргызстана. Они призваны упростить и улучшить избирательный процесс на любых его стадиях, и помогут проводить выборы даже в форс-мажорных условиях, которые мы переживаем сегодня.

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Источник: Элгезит