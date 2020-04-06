В Ноокате почти завершены весенне-полевые работы

В Ноокатском районе весенне-полевые работы завершены на 95 процентов.

Об этом сегодня на брифинге сообщил аким Ноокатского района Давранбек Маматалиев.

По его данным, они подготовили 15-20 единиц сельскохозяйственной техники.

«Мы создаем хорошие условия фермерам в части техники. Если по каким-то причинам люди не смогли выйти, то мы сами организуем работу с помощью техники», - сказал он.

Маматалиев добавил, что они контролируют цены на продукты питания.

Источник: Кабар