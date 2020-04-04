Минздрав: Врач в Сузаке умер от пневмонии. У него не было коронавируса

Депутат Карамушкина просила проверить информацию о смерти медика в Джалал-Абадской области и требовала отставки премьер-министра​

Врач в Сузаке долгое время лечился и скончался от пневмонии. У него не было коронавируса. Об этом Vesti.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.​

- Врач долгое время болел и лечился, - сказали в ведомстве. - Он скончался от пневмонии. Нужно учесть, что Сузак - очаг заражения коронавирусной инфекцией. Ему два раза делали диагностику на коронавирус. Оба результата вышли отрицательными.​ ​

Поясним, ранее депутат ЖК Ирина Карамушкина на своей странице в соцсети Facebook передала слова кыргызстанки о том, что власти умалчивают смерть медработника в Сузаке.​

«Премьер-министра в отставку и под суд!!! Кто рядом с Сузаком, проверьте, пожалуйста, информацию, сообщите народу правду!

Из Джалал-Абада прислала Гульбахор Эсеновна: «Мне кажется, многое скрывают. Сегодня умер врач у нас в Сузаке, рядом, говорят, пять дней лежал с пневмонией, температура не спадала...», - написала Ирина Карамушкина.

Напомним, сегодня премьер-министр посетил с рабочей поездкой Джалал-Абадскую область и проверил работу карантинно-санитарных постов местности.​

Источник: vesti.kg