Минздрав: Врач в Сузаке умер от пневмонии. У него не было коронавируса

Депутат Карамушкина просила проверить информацию о смерти медика в Джалал-Абадской области и требовала отставки премьер-министра
Врач в Сузаке долгое время лечился и скончался от пневмонии. У него не было коронавируса. Об этом Vesti.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.
- Врач долгое время болел и лечился, - сказали в ведомстве. - Он скончался от пневмонии. Нужно учесть, что Сузак - очаг заражения коронавирусной инфекцией. Ему два раза делали диагностику на коронавирус. Оба результата вышли отрицательными.
Поясним, ранее депутат ЖК Ирина Карамушкина на своей странице в соцсети Facebook передала слова кыргызстанки о том, что власти умалчивают смерть медработника в Сузаке.
«Премьер-министра в отставку и под суд!!! Кто рядом с Сузаком, проверьте, пожалуйста, информацию, сообщите народу правду!
Из Джалал-Абада прислала Гульбахор Эсеновна: «Мне кажется, многое скрывают. Сегодня умер врач у нас в Сузаке, рядом, говорят, пять дней лежал с пневмонией, температура не спадала...», - написала Ирина Карамушкина.
Напомним, сегодня премьер-министр посетил с рабочей поездкой Джалал-Абадскую область и проверил работу карантинно-санитарных постов местности.
Источник: vesti.kg
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