Кыргызстанцы смогут повысить свои цифровые навыки - разработана платформа по обучению

Глава государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТС) КР Дастан Догоев сегодня на брифинге призвал кыргызстанцев использовать платформу Digiskills.
По его данным, ГКИТС с участием и поддержки частного сектора, партнеров в тестовом режиме запустил проект по обучению цифровым навыкам – Digiskills.
Платформа позволит гражданам и любым заинтересованным лицам через один портал, бесконтактно, удобно и оперативно получать необходимые базовые цифровые навыки. Digiskills не планирует дублировать имеющиеся наработки.
Источник: Кабар
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