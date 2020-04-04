Кыргызстанцы смогут повысить свои цифровые навыки - разработана платформа по обучению

Глава государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТС) КР Дастан Догоев сегодня на брифинге призвал кыргызстанцев использовать платформу Digiskills.

По его данным, ГКИТС с участием и поддержки частного сектора, партнеров в тестовом режиме запустил проект по обучению цифровым навыкам – Digiskills.

Платформа позволит гражданам и любым заинтересованным лицам через один портал, бесконтактно, удобно и оперативно получать необходимые базовые цифровые навыки. Digiskills не планирует дублировать имеющиеся наработки.

Источник: Кабар