Шесть кыргызстанцев с коронавирусом находятся в реанимации, один из них на ИВЛ

Шесть кыргызстанцев с коронавирусом находятся в реанимации.

Об этом сообщил руководитель оперативного штаба Министерства здравоохранения КР Касымбек Мамбетов.

По его словам, один из них – мужчина 45 лет в Оше находится в крайне тяжелом состоянии, на ИВЛ.

Как рассказал Мамбетов, мужчина 59 лет в Ноокате находится в тяжелом состоянии. Женщина 63 лет в Оше – в тяжелом состоянии; женщина 60 лет в Оше – в тяжелом состоянии; мужчина 33 лет в Джалал-Абаде – вышел из тяжелого состояния; женщина 60 лет в Нарыне – в тяжелом состоянии. Все они получают кислородотерапию.

На сегодня у 144 кыргызстанцев подтвердили коронавирус, в том числе у девяти медработников.

Источник: reporter.kg