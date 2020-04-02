В Ошской области зарегистрировано землетрясение силой 3 балла

В Ошской области 1 апреля в 19:50 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным Института сейсмологии НАН КР, в селах Папан, Ата-Мерек, Кызыл-Туу, Алчалуу Кара-Суйского района интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Источник: elgezit.kg