(Видео) В Нарыне у здания УВД зарезали члена ОПГ Лимонти 

Подозреваемого в убийстве Алмаза Сулайманова задержали
В Нарыне убит известный член ОПГ Алмаз Сулайманов по кличке Лимонти. Информацию об этом Vesti.kg подтвердили в УВД Нарынской области.
В милиции отметили, что подозреваемого задержали. Подробности пока не разглашают.
Напомним, Алмаз Сулайманов Лимонти - один из известнейших в Кыргызстане криминальных авторитетов. Он осужден за двойное убийство, разбойное нападение и вымогательство.
Ранее Vesti.kg передавали, что в прошлом году его перевели в колонию-поселению, так он отбыл большую часть своего срока.
Источник: vesti.kg
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