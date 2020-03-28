(Видео) В Нарыне у здания УВД зарезали члена ОПГ Лимонти

Подозреваемого в убийстве Алмаза Сулайманова задержали

В Нарыне убит известный член ОПГ Алмаз Сулайманов по кличке Лимонти. Информацию об этом Vesti.kg подтвердили в УВД Нарынской области.

В милиции отметили, что подозреваемого задержали. Подробности пока не разглашают.

Напомним, Алмаз Сулайманов Лимонти - один из известнейших в Кыргызстане криминальных авторитетов. Он осужден за двойное убийство, разбойное нападение и вымогательство.

Ранее Vesti.kg передавали, что в прошлом году его перевели в колонию-поселению, так он отбыл большую часть своего срока.

Источник: vesti.kg