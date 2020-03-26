Спасает ли водка от вируса? Ответ врача

Некоторые люди считают, что употребление спиртных напитков спасет человека от вируса.

Педиатр из Нарына Эркин Сагындыкова рассказала о вреде спиртного для здоровья и о правильном ношении медицинских масок.

«Многие считают, что водка спасает от вируса. Нет, наоборот, спиртное делает человека слабым, снижает иммунитет. В местную больницу часто поступают граждане в подвыпившем состоянии. Жены мужчин переживают. Кроме проблем вируса в стране, появилась и проблема с алкоголем. Организм не выдерживает чрезмерного употребления алкоголя. В Турции было много случаев, когда люди отравились водкой и погибли. Звонят женщины, говорят, что мужья пьют водку для профилактики коронавируса», - рассказывает она.

Педиатр также поделилась, как правильно носить и стирать многоразовую маску.

«В нынешней ситуации необходимо повышать иммунитет и хорошо питаться, принимать витамины. Если у вас 8-часовая работа, нужно сделать марлевую маску и менять ее каждые два часа, одноразовую маску нужно выбросить после 20 минут использования. После того, как надели маску, нельзя ее трогать руками, снимать и снова надевать, трогать нос, лицо. Даже если человек не болеет, ему необходимо носить маску в многолюдных местах для профилактики своего же здоровья.

Маску нужно замочить в хлорамине, только тогда вирус погибает, или нужно стирать в кипяченной воде. Стирать только хозяйственным мылом. Умываться хозяйственным мылом тоже полезно. Нос нужно промывать физраствором, а для полоскания горла развести 1 чайную ложку соды в 200 мл воды», - завершила Э.Сагындыкова.

Источник: turmush.kg