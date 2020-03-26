К центральной системе отопления подключено более 90 % абонентов Бишкека

В целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории города Бишкек ОАО «Бишкектеплосеть» с 24 марта возобновило подачу отопления.
По состоянию на 25 марта к центральной системе отопления подключены более 52 медицинских учреждений и 1641 жилых дома.
Необходимо отметить о том, что 51 товарищество собственников жилья отказались от подключения к системе отопления. Также в связи карантином не подключены образовательные учреждения и бюджетные организации.
Уважаемые абоненты!
ОАО «Бишкектеплосеть» напоминает о том, что при возникновении вопросов по отоплению и горячему водоснабжению, а также передать показания приборов учета горожане могут по телефонам 1980 или 61 11 69 или направлять через личный кабинет на сайте www.teplosei.kg.
Также для оперативной работы ОАО «Бишкектеплосеть» просит сообщать точный адрес и номер телефона потребителей, которые направляют жалобы через социальные сети.
Источник: Кабар
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