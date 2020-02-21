«Атамбаев не смог стать кыргызским Наполеоном или Кромвелем. Слишком мелкая фигура», — доктор наук Зайнидин Курманов

В Бишкеке прошел организованный редакцией Elgezit.kg круглый стол «Мировая история и кыргызские политики.
Невыученные уроки». Докладчик — доктор исторических наук, автор рубрики «Уроки истории» (Elgezit.kg) Зайнидин Курманов заявил, что экс-президент КР Алмазбек Атамбаев имел цель — стать диктатором и остаться у власти. Но не смог этого сделать.
— Он хотел элементарного деспотизма. Стать диктатором и править вечно. Вот это называется невыученные уроки истории. Он делал то же самое, что и его предшественники. Но стать кыргызским Бонапартом или Кромвелем ему не удалось. Кыргызскому народу диктатуру не навяжешь. Плюс он слишком мелкая фигура, — завил Зайнидин Курманов.
Источник: elgezit.kg
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