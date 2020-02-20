Пресс-секретарь Госдепа США проведет лекцию для госслужащих КР? Ответ правительства

Сегодня, 20 февраля, в посольстве США в Бишкеке состоится лекция представителя Госдепартамента США по работе с русскоязычными СМИ, заместителя директора Брюссельского медиа-центра Ванессы Экер для кыргызстанских госслужащих.

Сегодня, 20 февраля, в посольстве США в Бишкеке состоится лекция представителя Госдепартамента США по работе с русскоязычными СМИ, заместителя директора Брюссельского медиа-центра Ванессы Экер для кыргызстанских госслужащих. В правительстве КР прокомментировали приглашение отечественных служащих на встречу с представителем Госдепа.

«Действительно, приглашение некоторым пресс-секретарям поступило, но не официальное, а посредством Facebook. Никто из пресс-секретарей министерств и ведомств на лекцию в посольство США не собирался и не пойдёт. И подобные мероприятия проводятся исключительно по официальному письму Министерства иностранных дел КР», – прокомментировал изданию “Дело №…” заведующий отделом информационного обеспечения Аппарата правительства Чынгыз Эсенгулов.

Источник: ru.reporter.kg