Зайнидин Курманов надеется на должность?

Мы видим, как приспешники партии "Акжол", по поручению Бакиева сделавшие много злоупотребления кыргызам, лишившие нас чудесных земель как Каркыра, и сегодня вольничают на почетном месте, болтая всякое в желательных местах.
Недавно бывший депутат от презренной партии "Акжол", дошедший до поста спикера Зайнидин Курманов по привычке угождал и расхваливал власть. Видимо, делает такие дела с тайным желанием получить должность.
Источник: газета «De факто» №2 от 14.02.2020/стр.3
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