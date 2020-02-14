Зайнидин Курманов надеется на должность?

Мы видим, как приспешники партии "Акжол", по поручению Бакиева сделавшие много злоупотребления кыргызам, лишившие нас чудесных земель как Каркыра, и сегодня вольничают на почетном месте, болтая всякое в желательных местах.

Недавно бывший депутат от презренной партии "Акжол", дошедший до поста спикера Зайнидин Курманов по привычке угождал и расхваливал власть. Видимо, делает такие дела с тайным желанием получить должность.

Источник: газета «De факто» №2 от 14.02.2020/стр.3