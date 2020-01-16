13-летний мальчик попал в реанимацию больницы после отравления угарным газом. Он в коме

В Чуйской области в больницу в тяжелом состоянии после отравления угарным газом попал мальчик 2006 года рождения. Об этом редакции Kaktus.media сообщили собственные источники.
По предварительным данным, в селе Новониколаевка семья отравилась угарным газом от затопленной печи: трое взрослых погибли. Мальчик находится в реанимации в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. У него диагностировали отек мозга. Состояние ребенка - тяжелое.
Для корректировки лечения ребенка из Бишкека вызвала врача-токсиколога и реаниматолога.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!