Увольнение директора дома престарелых. Минсоцразвития проиграло суд

Бывший директор бишкекского дома престарелых Эркингуль Абдылдаева выиграла суд с Министерством труда и социального развития. Заседание в Первомайском районном суде прошло вчера, 14 января.
Как рассказал представитель Абдылдаевой Бакытбек Жумашев, суд признал увольнение незаконным, обязал восстановить в должности и взыскал недополученную заработную плату, а также расходы на услуги представителя.
Напомним, бывший директор обжаловала в суде приказ министра труда и социального развития Улугбека Кочкорова об увольнении. По данным Жумашева, все началось с того, что Абдылдаева уволила сотрудницу социального учреждения. Та из мести стала писать на экс-начальницу жалобы в ведомство. В Минсоцразвития создали комиссию и затем уволили Абдылдаеву. Однако в акте комиссии не было подписи статс-секретаря.
kaktus.media
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