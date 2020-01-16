Увольнение директора дома престарелых. Минсоцразвития проиграло суд

Бывший директор бишкекского дома престарелых Эркингуль Абдылдаева выиграла суд с Министерством труда и социального развития. Заседание в Первомайском районном суде прошло вчера, 14 января.

Как рассказал представитель Абдылдаевой Бакытбек Жумашев, суд признал увольнение незаконным, обязал восстановить в должности и взыскал недополученную заработную плату, а также расходы на услуги представителя.

Напомним, бывший директор обжаловала в суде приказ министра труда и социального развития Улугбека Кочкорова об увольнении. По данным Жумашева, все началось с того, что Абдылдаева уволила сотрудницу социального учреждения. Та из мести стала писать на экс-начальницу жалобы в ведомство. В Минсоцразвития создали комиссию и затем уволили Абдылдаеву. Однако в акте комиссии не было подписи статс-секретаря.

kaktus.media