Восемь кыргызстанцев попали в жесткое ДТП в России

Минивэн, в котором ехали кыргызстанцы, столкнулся с двумя Mercedes-Benz Sprinter, которые перевозили автомобили Opel.
Восемь граждан Кыргызстана пострадали в ДТП на автодороге Самара — Оренбург, сообщают местные СМИ.
Авария произошла утром 14 января на 181-м километре трассы "М-5 Урал". Столкнулись три автомобиля — два Mercedes-Benz Sprinter и Honda Stepwgn.
Отмечается, что грузовой Mercedes передвигался на жесткой сцепке с такой же машиной. Оба грузовика везли по одному авто марки Opel. За рулем находились граждане Узбекистана.
Полиция предварительно установила, что первый Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном. В результате пострадали восемь человек — водитель грузовика и семь пассажиров Honda, все являются гражданами Кыргызстана. Троих доставили в реанимацию, пятерых — в хирургическое отделение больницы Бузулукского района.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
sputnik.kg
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