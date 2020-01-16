В Бишкеке женщина силой вывела учителя с урока — дело передали в суд

Педагог заявила, что женщина ворвалась на урок, нецензурно выражалась, "силой вытащила из класса и повела в кабинет директора".
Дело по факту конфликта между школьным учителем и матерью ученицы передано в Ленинский районный суд, сообщило ГУВД Бишкека.
Инцидент произошел в школе-гимназии №95. По словам преподавателя, школьница хотела что-то забрать из кабинета и отвлекала, — тогда учительница попросила ее подождать до конца урока. Как утверждает педагог, затем пришла женщина, которая начала кричать на нее, после чего "силой вытащила из класса и повела в кабинет директора".
В ГУВД рассказали, что 17 декабря с заявлением в милицию обратилась учительница, которая просила принять меры в отношении гражданки А. Ш.
"Эта гражданка ворвалась в класс во время урока и в присутствии учеников начала выражаться нецензурными словами, после чего, схватив учителя за руку, насильно вывела ее из класса и повела к директору школы", — рассказали в милиции.
Женщина проходит подозреваемой по статье 65 "Побои" Кодекса КР о проступках. Досудебное производство завершено.
sputnik.kg
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