Кыргызстанка оказалась на улице с двумя детьми — ей помогла омбудсмен РФ

Женщина прибыла в Россию с мужем, будучи беременной. Через какое-то время супруг вернулся на родину, оставив жену на съемной квартире.
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова помогла найти жилье гражданке Кыргызстана, оставшейся без крова с двумя новорожденными детьми, сообщается на официальном сайте омбудсмена.
Женщина прибыла в Россию с мужем, будучи беременной. Через время супруг вернулся на родину, оставив жену на съемной квартире. При этом денег на жизнь не дал.
В ноябре 2019-го у кыргызстанки родились девочки-близнецы, а меньше чем через месяц она с ними оказалась в больнице — у детей внезапно поднялась температура. Одновременно арендодатель отказал женщине в предоставлении жилого помещения.
"Уехать на родину она не может, так как девочки родились недоношенными и перелет для них опасен. Арендовать другое жилье у нее нет возможности из-за финансовых трудностей. Поэтому она обратилась за помощью", — говорится в заявлении детского омбудсмена.
Кузнецова связалась с одним из благотворительных фондов и попросила оказать поддержку. Сейчас мать с детьми находится в приюте. Кузнецова передала информацию о семье омбудсмену КР.
sputnik.kg
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