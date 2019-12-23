Зафиксировано снижение средних цен на уголь по республике. Краткий обзор по состоянию на 19 декабря 2019 года

Бишкек, "Саясат. kg". На основе данных еженедельного мониторинга розничных цен проведен анализ средних потребительских цен на уголь (импортного и местного производства) в 18 населенных пунктах республики.

Для справки: Потребительская (розничная) цена - фактическая цена на товар или услугу, которые реализуются населению в розницу на предприятиях торговли, рынках, сферы услуг, а также при передвижной торговле (палатки, киоски и т.д.). Потребительская цена является конечной ценой потребления и включает в себя НДС, акциз, налог с продаж и другие косвенные налоги, а также затраты организаций товаропроводящей сети.

Цены на уголь за третью неделю декабря текущего года по сравнению со средней розничной ценой ноября снизились на 156,37 сома за тонну, или на 3,3 процента. Снижение цен наблюдалось также и по сравнению с третьей неделей ноября - на 152,24 сома, или на 3,3 процента. При этом в отдельных населенных пунктах цены на уголь оставались без изменений.

Так, по состоянию на 19 декабря 2019 года максимальные средние потребительские цены на уголь зафиксированы в городах Баткен (7 807,93 сома за тонну), Ноокат (7 508,79 сома за тонну) и Исфана (6 387,49 сома за тонну). В то же время, минимальные розничные цены, как и в предыдущие периоды, наблюдались в городе Балыкчы (3 694,59 сома за тонну), Нарын (3500,00 сома за тонну) и селе Чаек (2 500 сомов за тонну).

Средние розничные цены на уголь в отдельных населенных пунктах

Кыргызской Республики

(сомов за 1 тонну)

Третья неделя ноября 2019г. Третья неделя декабря 2019г. Отклонение: прирост (+), снижение (-) Ноябрь 2019г. Третья неделя декабря 2019г. Отклонение: прирост (+), снижение (-) Кыргызская Республика 4 664,68 4 512,43 -152,24 4 668,81 4 512,43 -156,37 г. Каракол 5 556,98 5 532,52 -24,46 5 556,98 5 532,52 -24,46 г. Балыкчы 3 694,59 3 694,59 0,00 3 694,59 3 694,59 0,00 г. Кербен 4 647,58 4 647,58 0,00 4 647,58 4 647,58 0,00 г. Токтогул 5 421,05 5 134,91 -286,13 5 000,00 5 134,91 134,91 г. Джалал- Абад 5 484,81 5 306,91 -177,90 5 295,52 5 306,91 11,39 с. Чаек, Жумгальского района 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 г. Нарын 3 741,66 3 500,00 -241,66 3 741,66 3 500,00 -241,66 г. Исфана 6 587,87 6 387,49 -200,38 6 614,38 6 387,49 -226,89 г. Баткен 7 285,79 7 807,93 522,13 7 285,79 7 807,93 522,13 г. Кара-Суу 8 485,28 6 245,00 -2 240,28 8 485,28 6 245,00 -2 240,28 г. Ноокат 7 343,00 7 508,79 165,79 7 382,27 7 508,79 126,52 г. Узген 5 013,30 5 295,52 282,22 4 717,69 5 295,52 577,83 с. Покровка, Манасского района 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 г. Талас 5 599,11 5 399,07 -200,03 5 338,54 5 399,07 60,53 г. Кара-Балта 3 849,68 3 900,00 50,32 3 849,68 3 900,00 50,32 г. Токмок 4 055,27 3 749,67 -305,61 3 849,68 3 749,67 -100,01 г. Бишкек 4 166,03 3 970,68 -195,36 4 166,03 3 970,68 -195,36 г. Ош 5 933,15 6 000,00 66,85 5 900,00 6 000,00 100,00

На уровень средней цены, кроме ценовых факторов, оказывают влияние изменение ассортимента товаров -представителей, а также замена торговых точек.

Справочно: Важнейшим методологическим принципом регистрации цен является соблюдение непрерывности и «чистого» изменения цен. Фиксация ценовых изменений предусматривает, чтобы в периоды наблюдения цен, товар или услуга были одного и того же качества, реализовывались при одинаковых условиях продажи и оплаты, имели единые единицы измерения. В наблюдение включен уголь как отечественного, так и импортного производства, преимущественно завезённый из Казахстана. Регистрация цен осуществляется регистраторами с использованием смартфонов, путем личного посещения предприятий торговли и сферы услуг в часы наиболее оживленной торговли. При этом, в точках продаж регистрируется цена фактической реализации товара, а не запрашиваемая цена.

Отдел статистики цен