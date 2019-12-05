Официальный комментарий ГРС: Это не Мамбетов, а человек, похожий на него

Пресс-служба ГРС прокомментировала фото, на которых якобы запечатлен глава ведомства Алмаз Мамбетов.

"У Алмаза Мамбетова два автомобиля, и это отражено в его налоговой декларации. Он владеет автомобилем Mercedes 212 черного цвета и Chevrolet Avalanche. Все машины он использует на выходных, в будние дни за рулем Merсedes ездит супруга Мамбетова. За рулем автомобиля на фото не сам Алмаз Мамбетов, а человек, очень сильно на него похожий", - рассказали Kaktus.media в пресс-службе ГРС.

Там подчеркнули, что 1 декабря в 16:00, когда этот снимок появился в Сети, Алмаз Мамбетов был в гостях у своего друга в жилмассиве "Арча-Бешик". "Этот факт могут подтвердить около двадцати человек, которые были рядом с ним, а также многочисленные фото и видео, сделанные на мероприятии", - отметили в пресс-службе.

В ГРС заявили, что сейчас руководством ведомства будет создана межведомственная комиссия совместно с МВД, ГРС и Госкомитетом по информации и связи, на которой будет рассмотрен этот случай.

"Мы будем разбираться, как один номер оказался зарегистрирован на 5-6 автомобилей одновременно, кто этот человек на фото и кому выгодно распространять такие снимки", - подчеркнули в ГРС.





Напомним, в Интернете оказалось несколько фотографий с камер видеонаблюдения с разных перекрестков, где видно, что один и тот же госномер 578 ACD (вероятно, подложный) фигурирует на пяти разных машинах.

На одном фото виден водитель. Как предположили источники - это председатель ГРС Алмаз Мамбетов. Сам Мамбетов опроверг, что на фото он, хотя признал, что водитель на него похож.

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