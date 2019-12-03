Кадыр Кошалиев, общественный деятель: «Если мероприятие с обнаженкой посещают экс-президент и экс-министр, тогда они...»

В социальных сетях стремительно распространились и вызвали критику видео и снимки обнаженных девушек, появившихся перед обществом на феминале в музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева.

На самом деле такое чуждое явление «киргизы» приняли, а кыргызы не приняли. Обсуждают и экс-президента Розу Отунбаеву, которая посетила и поддержала это мероприятие. Мнение относительно Отунбаевой выразил Кадыр Кошалиев на приеме у министра Азамата Жаманкулова.

На акцию против обнаженных девушек специально прибыли из Иссык-Куля. Это аксакал Нурдан Кожогулов. Аксакал очень возмущался таким инородным явлением. «Куда делись национальные честь, гордость, ценности? Министерство не должно было этого запускать, должно было предупредить, а не обсуждать после случившегося как в пословице: «Когда враг ушел, ударь саблей о говно!» — негодовал аксакал.

После него слово взял общественный деятель Кадыр Кошалиев. Он подчеркнул, что это политика Запада. «Если там находится экс-президент, экс-министр, значит, внешние силы сильно настроены достичь своей цели. Но кыргызский народ этого не допустит! Мы должны сохранить национальные ценности! Как говорится, «пеструю птицу надо называть по имени», пусть открыто назовут имена агентов. Во многих странах запрет на неправительственный организации, агентов. А у нас ?» — сокрушался К. Кошалиев.

Комментарии Нурдана Кожогулова и Кадыра Кошалиева можете увидеть в нижеследующем видео:

Напомним, 27 ноября в музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева стартовал феминале, это посвященное памяти погибших в 2016 году в пожаре в московский типографии 17 девушек и женщин мероприятие должно было продлиться 17 дней. Сегодня, 2 декабря, приказом министра культуры Азамата Жаманкулова мероприятие остановлено, директор музея Мира Джангарачева освобождена от занимаемой должности. Она заявила, что ушла с должности под давлением не министра, а общественности. Она сама дала для этого повод, потому что на феминале вышли голые девушки, на веревке болталось прикрепленное прищепками женское нижнее белье с надписями «Мое право на аборт», что окажет на молодежь негативное влияние. Реакция общественности былf сильной, уязвленые гордые кыргызские джигиты сегодня, 2 декабря, провели перед зданием Минкультуры, информации и туризма акцию. Министр принял участников акции, выслушал их требования и выразил свою позицию. Участвовавшие в акции активисты Айбек Мырза, Торокан Жунусбеков и организатор акции Мелис Аспеков выразили свои мнения и дали предложения. Ну а организовавшая мероприятие куратоор Алтын Капалова называет это искусством и считает, что оснований для негодований нет.

Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org